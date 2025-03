Linken-Spitzenknadidatin : Özdemir: "Wir waren an tausenden Haustüren"

02.03.2025 | 19:19 |

Die Linke kann laut der Prognose für die Bürgerschaftswahl ihr bestes Wahlergbnis in Hamburg einfahren. "Wir haben mit so vielen Menschen gesprochen", so Spitzenkandidatin Özdemir.