Die CDU wird in diesem Jahr keinen neuen Parteivorsitzenden wählen. Der für den 4. Dezember in Stuttgart geplante Parteitag wird wegen steigender Corona-Infektionen nicht stattfinden. Einen entsprechenden Beschluss des CDU-Präsidiums gab CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bekannt. Der Parteitag könne auch nicht wie von ihm favorisiert dezentral an mehreren Standorten zusammenkommen.