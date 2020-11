Das strategische Können des Donald Trump

Claus Kleber sieht in in den vier Amtsjahren von Donald Trump eine konsequent durchgehaltene Strategie, die "checks and balances" der amerikanischen Verfassung außer Kraft zu setzen: den Kongress, die Justiz, die freie Presse und freie Wahlen. Trumps Macht sollte schrankenlos werden. Wer weiß, wie weit das noch gehen soll, auch jetzt, nach der Wahl?