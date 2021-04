Die dritte Corona-Welle ist nach den Worten von RKI-Chef Lothar Wieler abgebremst worden. "Die Fallzahlen steigen im Moment nicht mehr rasant an", sagte er in Berlin. "Seit Ostern hat sich das exponentielle Wachstum der Fallzahlen nicht mehr in dem Maße fortgesetzt, wie wir das befürchtet und auch prognostiziert haben."