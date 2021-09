"Die Impfquote hochzubringen, ist das gemeinsame Ziel", sagte Spahn. An Informationen über das Impfen sei in den letzten Monaten eigentlich niemand vorbeigekommen, so der Minister. "Allerdings fehlte es manchmal an einfachen Gelegenheiten, wie am Sportplatz, am Spielplatz, am Kirchplatz oder Marktplatz - wo auch immer sich Menschen begegnen."