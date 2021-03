In einer Pressekonferenz über die Corona-Lage am vergangenen Freitag hatten sich Jens Spahn und Lothar Wieler bereits zu Schnelltests, Impfstoffen und über die Möglichkeit eines elektronischen Impfausweises geäußert. Jens Spahn sieht den erhofften Inzidenzwert von 35 nicht in greifbarer Nähe.