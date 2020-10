Merkel hatte sich am Vormittag mit den Fachministern beraten, also mit dem sogenannten Corona-Kabinett. Dabei äußerte sie sich auch besorgt darüber, dass die Nachverfolgung jedes einzelnen Infizierten vielerorts nicht mehr möglich sei. Auch die Krankenhäuser verzeichneten eine Zunahme an Patienten. Deswegen gelte es weiterhin, Kontakte zu reduzieren. "Allen ist bewusst, dass dabei jeder Tag zählt."