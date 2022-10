Live: Lauterbach stellt Corona-Kampagne vor

Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an. Krankenhäuser sind laut Deutscher Krankenhausgesellschaft teils schon wieder an der Überlastungsgrenze. In einzelnen Bundesländern wird bereits über verschärfte Maßnahmen, wie eine Wiedereinführung der Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, nachgedacht - zum Beispiel in Berlin.