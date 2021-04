Live: Spahn und Wieler zu Corona-Lage

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland sinkt aktuell, wenn man auf den Sieben-Tages-Schnitt schaut. Eine Frage ist aber, wie aussagekräftig dieser Richtwert so kurz nach Ostern ist. Sorgen macht aktuell vor allem die Lage in den Kliniken: Die Zahl der Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung steigt seit Mitte März kontinuierlich an.