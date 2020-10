Es habe eine Bestandsaufnahme der aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland gegeben, sagte Steffen Seibert in der Regierungs-Pressekonferenz am Montagmittag. Zuvor hatte das Corona-Kabinett der Bundesregierung getagt. "Wir sind uns einig: Jetzt zeigt sich, ob wir die Zahlen in den Griff bekommen", sagte der Regierungssprecher.