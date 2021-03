Kurz vor Ostern steigen die Corona-Neuinfektionszahlen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag einen sprunghaften Anstieg bei den neuen Corona-Fallzahlen. Binnen 24 Stunden seien 22.657 neue positive Tests verzeichnet worden. Das waren 5.153 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Es war zugleich der größte Anstieg seit dem 9. Januar. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 113,3 von 108,1 am Mittwoch.