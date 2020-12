Am Tag zuvor hatte die Zahl der neuen Corona-Todesfälle einen neuen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 487 Fälle, wie aus den RKI-Zahlen vom Mittwochmorgen hervorging. Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Pandemie war am Freitag (426) erreicht worden. Dabei geht es um Menschen, die an oder unter Beteiligung einer Sars-CoV-2-Infektion sterben.