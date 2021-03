Live: Spahn zu Corona-Impfungen in Arztpraxen

"Jetzt stehen wir am Anfang der dritten Welle" - Lothar Wielers Message ist deutlich. Eindringlich appelliert der RKI-Chef bei der Bundespressekonferenz an die Gesellschaft, "gemeinsam zu verhindern, dass wir in eine Situation kommen, wie vor Weihnachten". Im Dezember hatten die Todeszahlen rapide zugenommen, die Infektionszahlen stiegen rasant. Wieler betont: "Diese Welle müssen wir so flach halten wie möglich."