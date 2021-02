Holetschek, Chef der Länder-Gesundheitsministerkonferenz, betonte betonte noch einmal den Kurs "Perspektive mit Vorsicht". Das wirke beispielsweise in einigen Regionen in Bayern, in anderen Regionen seien die Inzidenzwerte immer noch zu hoch. Er blikt dabei auf Grenzlandkreise und betont die Wichtigkeit der Grenzkontrollen.