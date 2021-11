Live: Spahn und Wieler zur Corona-Lage

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn betonte allerdings, dass die vierte Welle sich alleine durch Boostern nicht mehr brechen lasse. Dennoch wären Auffrischungsimpfungen natürlich dringend notwendig, um die Dynamik der Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Spahn sagte : "Die Zahlen nehmen an Fahrt auf." Der Gesundheitsminister begrüßte, dass sich immer mehr Ärzte am Boostern beteiligen würden - bereits 45.000 Praxen seien jetzt schon wieder am Start. Im Sommer seien es 20.000 gewesen und in der Hochphase 75.000. Die Tendenz gehe also "klar in die richtige Richtung", sagt der CDU-Politiker. In der kommenden Woche würden mehr als sechs Millionen Impfdosen ausgeliefert, so Spahn.