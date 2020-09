Deutsche, EU-Bürger oder langjährig in Deutschland wohnende Personen, die nach mehrtägigem Auslandsaufenthalt in die Bundesrepublik zurückkehren, sollen künftig zwei Wochen in Quarantäne. Das empfahl das Krisenkabinett den Bundesländern, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Reisende dürfen demnach nur noch aus einem triftigen Grund nach Deutschland kommen.