Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der Virologe Christian Drosten haben angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Berlin und anderen deutschen Großstädten noch einmal an die Einhaltung der Regelungen appelliert. "Es ist auch ein Stück Eigenverantwortung, das man wieder einfordern muss", sagte Müller in der Bundespressekonferenz.