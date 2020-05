Die schwächere Binnennachfrage und der geringere Bedarf an Vorleistungsgütern aus dem Ausland schlagen auf die Einfuhren durch. Sie dürften in diesem Jahr um 8,2 Prozent fallen. "Nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen Maßnahmen zur Stützung von Einkommen und Nachfrage gehen die Importe nicht so stark zurück wie die Exporte", heißt es in den Projektionen. 2021 sollen die Importe um 6,5 Prozent anziehen.