Exner hatte am vergangenen Sonntag den Betrieb besucht und dort gezielt den sogenannten Zerlegebreich untersucht, weil dort bekanntermaßen die Infektionsrate besonders hoch war. Die dortige Luft wird aus dem Raum heraus in ein Kühlsystem geleitet und dann wieder in den Raum, in dem die Zerlegung stattfindet.