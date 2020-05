Bundesarbeitsminister Heil bezeichnete die Kurzarbeit als "stärkste Brücke" und "bewährtes Instrument" in der Krise. 10,1 Millionen Menschen in Kurzarbeit sei eine "heftige" Zahl, er halte dies aber nicht für den Dauerzustand, betonte Heil. Es sei nicht damit zu rechnen, dass es jetzt jeden Monat zehn Millionen angemeldete Menschen in Kurzarbeit geben werde. Dies könne sich im Jahresverlauf auch anders gestalten.