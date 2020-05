In zwei Schritten werden bisherige Corona-Beschränkungen in Rheinland-Pfalz gelockert. Ab Sonntag sollen Spielplätze wieder öffnen, Museen und Galerien folgen am 11. Mai.

