Viele Menschen in Deutschland freuen sich über die Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Einige haben jedoch auch große Sorgen, dass dadurch die Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus wieder in die Höhe schnellen. Denn für Menschen mit Behinderung oder Immunkrankheiten kann die Krankheit lebensbedrohlich sein. Axel Lankenau, der Vater von zwei stark beeinträchtigen Kindern, reagiert trotz aller Sorge mit Besonnenheit auf die Lockerungen der Maßnahmen. Er erzählt, was auch Menschen ohne Behinderungen von seiner Haltung lernen können.