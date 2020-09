Während das Bundesinnenministerium die Grenzkontrollen verkündet, freute sich Düsseldorfs Ministerpräsident Armin Laschet per Video am Grenzübergang zu den Niederlanden: "Die Grenze bleibt offen." Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, so Merkel, wollten "einen anderen Weg", ein anderes "Grenzmanagement", um den Pendlerverkehr nach Belgien und in die Niederlande nicht zu erschweren. Für immer so bleiben muss das nicht: "Das ist der Stand jetzt", sagte Merkel.