"Aber ich bin zugleich davon überzeugt, dass wir all dieser Not, all den Hoffnungen und Erwartungen, Wünschen und Ansprüchen am besten begegnen, wenn wir gerade am Anfang dieser Pandemie weiter auch die Kraft zu harten und strengen Maßnahmen aufbringen", ergänzte die Kanzlerin. Die Kanzlerin bedankt sich bei den Bürgern. Sie hätten sich an die Regeln in der Krise gehalten.