AfD und FDP kritisierten in der Bundestagsdebatte das Krisenmanagement der Regierung. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sagte, "mit ihrer Begriffsschöpfung 'Öffnungsdiskussionsorgien' hat die Bundeskanzlerin eine Basta-Mentalität offenbart". Er forderte, die Schutzmaßnahmen in der Pandemie in die private Verantwortung der Bürger zu überführen.