Der RKI-Chef fokussierte sich bei dem Termin auf die Orte, an denen Corona-Ansteckungen erfolgen. "Ein Großteil der Menschen steckt sich im privaten Umfeld an", sagte Wieler. Ausbrüche in Verkehrsmitteln oder nach Übernachtungen spielten keine so große Rolle oder kämen eher selten vor. In vielen Fällen könnte man Ausbrüche aber nicht nachverfolgen.