Das Robert-Koch-Institut (RKI) sieht in der Coronakrise positive Tendenzen in Deutschland. Grund dafür sei, dass sich die Gesellschaft an die Regeln halte, bilanziert der Präsident des RKI, Lothar Wieler, am Dienstag. "Dafür danke ich allen ganz herzlich", erklärte er bei der Vorstellung des aktuellen Corona-Lageberichts.