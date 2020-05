Der sogenannte R-Faktor liege derzeit bei knapp über 1, so Schaade. Das heißt, dass rein rechnerisch ein Infizierter mehr als eine andere Person ansteckt. Dabei bilde der Wert jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab, der am Montag gemeldete Wert zum Beispiel die Situation in der Zeit vom 28. April bis 3. Mai.