RKI: Lokale Ausbrüche treiben R-Zahl nach oben

Der Virus sei immer noch in Deutschland. Wenn man ihm die Chance gebe, sich auszubreiten, werde es das auch tun. Deshalb mahnt Wieler, dass die Bevölkerung auch in den kommenden Wochen "weiterhin wachsam sein" müsse. Wenn man sich weiterhin an die Gegenmaßnahmen halte, sei Wieler optimistisch, dass man eine zweite Welle verhindern könne.