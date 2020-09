Weltweit habe das RKI mehr als 385.000 Fälle gemeldet bekommen, 36.000 Fälle mehr als am Vortag. In der EU gebe es 174.000 Fälle, 20.100 mehr als am Vortag.



In Deutschland gibt es laut RKI rund 36.500 Fälle (Stand 26.3., 0 Uhr), das sind etwa 5.000 Fälle mehr als am Vortag. Es gebe 198 Todesfälle. Regional sei die Lage sehr unterschiedlich. Das Durchschnittsalter der Erkrankten betrage 46 Jahre, bei Verstorbenen 81 Jahre. Die Mehrzahl der Fälle, nämlich 54 Prozent, seien Männer.