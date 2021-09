EU spendet 200 Millionen weitere Impfdosen

Die Europäische Union werde zudem die humanitäre Hilfe für Afghanistan um 100 Millionen Euro erhöhen, kündigte Ursula von der Leyen in ihrer Rede an. Damit wolle die EU eine "humanitäre Katastrophe" in dem Land verhindern. Die zusätzlichen Mittel sind nach ihren Worten Teil eines umfassenden EU-Hilfspakets, das in den kommenden Wochen vorgestellt werden soll. Zuvor hatte die EU für das laufende Jahr bereits Hilfsgelder in Höhe von 200 Millionen Euro für Afghanistan zugesagt.