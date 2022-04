Live: FDP-Parteitag in Berlin

Der Sonntag ist der letzte Tag des Bundesparteitags der FDP. Am Samstag wurde bereits viel über den weiteren Kurs zur Unterstützung der Ukraine diskutiert und über die Lieferung schwerer Waffen abgestimmt - mit einem klarem Votum für eine solche Unterstützung. Parteichef Christian Lindner positionierte sich und seine Partei auch in seiner Rede klar an der Seite der Ukraine und stärkte gleichzeitig Kanzler Olaf Scholz (SPD) den Rücken.



Außerdem wurde Außenpolitiker Bijan Djir-Sarai zum neuen Generalsekretär der FDP gewählt. Der 45-jährige Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen erhielt am Samstag 521 der 585 abgegebenen Stimmen und damit 89 Prozent. Seine erste Rede wird am Sonntag um 11 Uhr erwartet.