Live: Gedenkstunde zum DDR-Volksaufstand 1953

Am 17. Juni 1953 haben in der DDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über tausend Betrieben und Genossenschaften gestreikt. Angeprangert wurden wirtschaftliche Missstände. Die Demonstrierenden forderten aber auch die Ablösung der Regierung, freie Wahlen, Demokratie und die Einheit Deutschlands.



Rund eine Million Menschen beteiligten sich an dem Volksaufstand. Angefangen in der Industriearbeiterschaft griff die Protestwelle auch auf andere Bevölkerungsgruppen über. Soldaten und Panzer der Sowjetarmee schlugen den Aufstand gegen die SED-Diktatur nieder. Die Massenerhebung kostete zahlreichen Demonstranten das Leben.



Quelle: Deutscher Bundestag