Darüber hinaus soll es in Einreisebereichen analoge und digitale Informationskampagnen geben - in mehreren Sprachen. Es gehe darum, Aufklärung und Informationen zu liefern, aber auch ganz klar, um die Aufforderung, sich an Regeln zu halten und somit andere nicht zu gefährden, ergänzte Kalayci.