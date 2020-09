Neue Formel für die Pandemie: "AHA+L"

Spahn machte aber deutlich, dass es auch außerhalb der Pandemie Themen gebe. So wie die Anpassung des Gesundeitssystems an das veränderte Klima. So trete das Westnilvirus seit Jahren auch in Deutschland auf. Es werde davon ausgegangen, dass sich einige hundert Menschen in den letzten Monaten infiziert hätten. Auch auf die Zunahme der Hitzetage müsste das Gesundheitssystem vorbereitet werden.