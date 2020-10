Giffey: Kitas sind keine Infektionsherde

Allerdings habe es nur höchstens ein Prozent an Einrichtungen mit mindestens einem tatsächlichen Infektionsfall gegeben. An der Studie beteiligten sich rund 12.000 Kitas. Giffey betonte, flächendeckende Schließungen wie im Frühjahr sollten "möglichst vermieden werden". Die Kita-Betreuung sei "systemrelevant", nicht nur für die betroffenen Kinder und deren Eltern, sondern auch für die Wirtschaft. Die Kitas hätten sich auch gut an Corona-Regelungen angepasst.