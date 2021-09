Grünen-Co-Chef Robert Habeck ergänzte, man sei nach dem Wahlkampf noch nicht im Detail auf ein Bündnis aus drei Parteien in der Bundesregierung vorbereitet - dies sei ja auch ein Novum in Deutschland. Man müsse aber jetzt "sofort ans Werk gehen". Die Herausforderungen seien derzeit zu groß, um eine Regierungsbildung unnötig in die Länge zu ziehen.