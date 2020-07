Söder stützt Merkels EU-Pläne

Markus Söder hat Angela Merkel am Schloss Herrenchiemsee empfangen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz betonte der bayerische Ministerpräsident die gemeinsame Linie der beiden. Zur EU-Ratspräsidentschaft sagte Söder, dass man in der Corona-Pandemie gelernt habe, wie verletzlich die EU sei. Insofern gelinge es vielleicht nach der Pandemie Europa neu auszurichten.