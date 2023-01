NS-Verbrechen : Bundestag erinnert an Opfer des Holocaust

Der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Die im Bundestag abgehaltene Gedenkveranstaltung ist von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet worden. Bas mahnte in ihrer Rede an, dass das Erinnern an die NS-Verbrechen und an die deutsche Vergangenheit nicht in den Hintergrund treten dürfe.