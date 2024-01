Bundestag gedenkt Holocaust-Opfern mit Szepesi und Reif

Seit 1996 ist der 27. Januar in der Bundesrepublik der " Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ". Das Datum erinnert an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch Soldaten der Roten Armee im Jahr 1945.

Wer sind die diesjährigen Gastredner?

Als Gastredner werden die Holocaust-Überlebende Eva Szepesi und der Sportjournalist Marcel Reif sprechen. Szepesi gehört zu den letzten Holocaustüberlebenden. Die 91-Jährige wurde 1932 in eine jüdische Familie in Budapest geboren und Ende 1944 in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Über ihr Überleben in Auschwitz hatte Szepesi viele Jahre nicht gesprochen.