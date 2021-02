Live: Merkel zu Ergebnissen des Impfgipfels

Bundesgesundheitsminister Spahn dämpft allerdings die Erwartungen an die Gespräche: Der Gipfel könne nicht einfach eine Erhöhung der Impfstoff-Produktion veranlassen. Auch der Wunsch vieler Länder nach verbesserter Planbarkeit der Impfstoff-Lieferungen ließe sich nicht ohne Abstriche erfüllen. [Wie es aktuell mit den Impfungen in Deutschland läuft, lesen Sie in unserem Grafik-Artikel.]