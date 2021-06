Wieler: Delta-Variante im Herbst dominierend

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Deutschland aus, sagt Bundesgesundheitsminister Spahn. "Wichtig ist: es ist auf niedrigem Niveau, aber eben schnell. Und wir haben gerade in den letzten zwei, drei Wochen eine starke Steigerung gesehen", sagte er in Berlin. Da die Variante besonders ansteckend sei, könnten Erfolge in der Pandemiebekämpfung infrage gestellt werden.