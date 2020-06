Die Zahl der Corona-Infizierten in Kenia ist niedriger als erwartet, doch was sind die Gründe dafür? Rudolf Richard Eggers von der WHO Kenia liefert mögliche Antworten.

Beitragslänge: 8 min Datum: 10.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.06.2021