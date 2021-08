Debatte um Abkehr von der Inzidenz

Widerspruch kommt von der FDP. Im Interview mit ZDFheute erklärt FDP-Generalsekretär Volker Wissing: "Wir sollten die Corona-Pandemie, so bewältigen, dass wir unsere Gesellschaft nicht dabei spalten." Die FDP sei klar gegen die 2-G-Regel, so Wissing weiter. Jeder müsse die Chance haben, "am gesellschaftlichen Leben mit nachgewiesenen Tests teilzunehmen", sagte er.