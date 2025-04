Hilfe auch am Wochenende : 24-Stunden Kita entlastet Alleinerziehende

21.04.2025 | 09:02 |

Die Kinder-Betreuung während der Arbeitszeit ist für viele Alleinerziehende eine Herausforderung. In Rostock bietet eine Kita daher eine 24-h-Betreuung an - auch am Wochenende.