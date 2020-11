Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hält virtuell an der Universität der Bundeswehr in Hamburg eine sicherheitspolitische Grundsatzrede. Die Themen: das Verhältnis der EU zu den USA, die deutsch-französische Zusammenarbeit und gemeinsam geplante Rüstungsprojekte. Auch die Einsätze in Afghanistan und Mali sowie die Zukunft der Bundeswehr stehen auf der Tagesordnung. Die Rede soll um 11 Uhr beginnen.