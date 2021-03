Er werde sich an "Sticheleien" nicht beteiligen, erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bei Markus Lanz. Es habe Zeiten gegeben, in denen er mit der CSU auch gerangelt habe, "wo es um Inhalte ging - in der Flüchtlingspolitik beispielsweise", so Laschet. In der Pandemie sei das unangemessen. "Es ist keine CDU/CSU-Frage", wiederholte Laschet.