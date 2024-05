Weil: "Eine echte Gefahr für die Demokratie"

Bei organisierter Gewalt würden vor allem Ehrenamt Tätige eingeschüchtert. Hier gelte es, Rückgrat und Zivilcourage zu beweisen, so Niedersachsens Ministerpräsident Weil. "So was zuzulassen, das wäre tatsächlich eine echte Gefahr für die Demokratie."

10.05.2024 | 1:16 min