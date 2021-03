Nach den Wahlschlappen der CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat der Parteivorsitzende Armin Laschet in der ZDF-Sendung "Was nun,...?" auch die Maskenaffäre für das schlechte Abschneiden verantwortlich gemacht. "Das, was die Abgeordneten da gemacht haben, hat Vertrauen zerstört", so der CDU-Vorsitzende. Viele Wahlkämpfer hätten gute Ideen gezeigt und durch das Fehlverhalten einiger weniger ihre Wahlkreise verloren.