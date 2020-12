Im Bundestag beginnt die letzte Sitzungswoche des Jahres. Zu Beginn stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zum dritten Mal in diesem Jahr den Fragen der Abgeordneten in der einstündigen Regierungsbefragung. Zentrales Thema dürfte dabei der Kurs der Bundesregierung in der Corona-Krise sein.